Бубнов — о Карпине: увольнять из «Динамо», прямо сейчас

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, что нужно делать московскому «Динамо» с главным тренером Валерием Карпиным. Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ текущего сезона на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.

— Вы мне скажите, что делать «Динамо»? Увольнять Карпина?

— Да. Да. Однозначно. Прямо сейчас. Вот Станковича неправильно [убрали], а его можно прям щас уволить.

— Прямо вот сейчас?

— Да. Потому что вы ничего не выиграете вообще. Да вы и Кубок не выиграете.

— А если выиграет Кубок?

— Не выиграет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».