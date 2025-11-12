Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов — о Карпине: увольнять из «Динамо», прямо сейчас

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, что нужно делать московскому «Динамо» с главным тренером Валерием Карпиным. Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ текущего сезона на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.

— Вы мне скажите, что делать «Динамо»? Увольнять Карпина?
— Да. Да. Однозначно. Прямо сейчас. Вот Станковича неправильно [убрали], а его можно прям щас уволить.

— Прямо вот сейчас?
— Да. Потому что вы ничего не выиграете вообще. Да вы и Кубок не выиграете.

— А если выиграет Кубок?
— Не выиграет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

