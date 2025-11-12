Станислав Черчесов ― о спаде «Ахмата»: возможно, кто-то в команде слишком поверил в себя

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о спаде грозненской команды в последних матчах. После назначения Черчесова «Ахмат» не проигрывал семь матчей подряд. А потом грозненцы уступили в четырёх из пяти встреч.

— Победная серия где-то и в минус пошла?

— Нет, она пошла в 16 очков в таблице. Просто есть нюансы. Сейчас этап становления. То команда на последнем месте, то на первом по очкам с момента моего прихода в клуб. Возможно, из-за этого кто-то в команде слишком поверил в себя. В других клубах у меня бывали моменты, когда мы оказывались на первом месте – и игроки этого даже немного пугались. Кого-то это воодушевляет, на кого-то накладывает ответственность. Видимо, в плане этой ответственности я чуть переусердствовал. Стараюсь себя оценивать объективно. Плюс, возможно, случился физиологический спад. А говорить, что кто-то там по мячу не попал или позицию не ту занял — это путь в никуда.

— То есть никакой паники?

— Я могу говорить красиво, чтобы кому-то понравиться, но не буду. Мы этой серией недовольны, я, в частности, тоже. Могли «Динамо» обыграть, победить «Рубин» по пенальти в Кубке, с «Ростовом» добиться результата. Что не получилось — то не получилось. Задача — понять причины, а не орать и кричать. Голос, кстати, за всё время в команде я всего один раз повысил. Из-за чего – уже не помню.

Взять матч со «Спартаком». Команда играла, гол забили, как планировали. Ребята понимают, что мы от них просим. У «Спартака» почти не было моментов. Голы плюс Маркиньос в перекладину попал, когда к нему мяч отскочил. Это не отговорка. И мы, и «Спартак» провели хороший матч, с нервом. У нас-то тоже моментов почти не было, Максименко суперсейвов не делал, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.