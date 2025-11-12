Игорь Акинфеев: никогда не считал себя суперталантом

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что никогда не считал себя суперталантливым футболистом.

«Никогда не считал себя супергероем или суперталантом. Каждый делает себя с начала. Не надо думать о величии, славе, деньгах», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игорю Акинфееву 39 лет. Он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. С армейцами голкипер стал обладателем Кубка УЕФА (2004/2005), шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), восьмикратным обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2022/2023, 2024/2025).

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Акинфеев провёл 11 матчей.