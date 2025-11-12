«Надо себя немножко нормально вести». Черчесов ― о своих словах про штаб Станковича

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал свои слова о бывшем тренерском штабе «Спартака» во главе с Деяном Станковичем. Ранее он заявлял, что в очном матче тренеры красно-белых орали как резаные.

— Вы сказали, что в тренерском штабе «Спартака» орали как резаные на каждый свисток.

— Не хотел бы больше это обсуждать. После матча я всё сказал. Поздравил всех тренеров «Спартака» с победой. Понятно, я тоже там парочку раз судье подсказал. Но другое дело, что надо себя немножко всё-таки нормально вести. Однако это не мой вопрос, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.