Футбол Новости

«Надо себя немножко нормально вести». Черчесов ― о своих словах про штаб Станковича


Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал свои слова о бывшем тренерском штабе «Спартака» во главе с Деяном Станковичем. Ранее он заявлял, что в очном матче тренеры красно-белых орали как резаные.

— Вы сказали, что в тренерском штабе «Спартака» орали как резаные на каждый свисток.
— Не хотел бы больше это обсуждать. После матча я всё сказал. Поздравил всех тренеров «Спартака» с победой. Понятно, я тоже там парочку раз судье подсказал. Но другое дело, что надо себя немножко всё-таки нормально вести. Однако это не мой вопрос, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

