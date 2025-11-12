Помощник Станковича выразил сожаление в связи с уходом из «Спартака»

Помощник Деяна Станковича Ненад Сакич сожалеет о таком завершении работы в московском футбольном клубе «Спартак». Накануне, 11 ноября, красно-белые объявили об уходе Станковича с поста главного тренера первой команды.

«Сожалею, что всё закончилось вот так. «Спартак» — топ-клуб. Я также ухожу», — приводит слова Сакича ТАСС.

Первый круг текущего сезона Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с ЦСКА на домашней арене. Игра состоится 22 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:45 мск. Действующий чемпион России — «Краснодар».