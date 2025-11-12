Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помощник Станковича выразил сожаление в связи с уходом из «Спартака»

Помощник Станковича выразил сожаление в связи с уходом из «Спартака»
Комментарии

Помощник Деяна Станковича Ненад Сакич сожалеет о таком завершении работы в московском футбольном клубе «Спартак». Накануне, 11 ноября, красно-белые объявили об уходе Станковича с поста главного тренера первой команды.

«Сожалею, что всё закончилось вот так. «Спартак» — топ-клуб. Я также ухожу», — приводит слова Сакича ТАСС.

Первый круг текущего сезона Мир РПЛ «Спартак» завершил на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с ЦСКА на домашней арене. Игра состоится 22 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:45 мск. Действующий чемпион России — «Краснодар».

Материалы по теме
Сенников — о Станковиче: «Спартак» на протяжении второго сезона играл то плохо, то никак
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android