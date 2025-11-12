Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
20:00 Мск
Игорь Акинфеев: пока я не хочу быть тренером

Игорь Акинфеев: пока я не хочу быть тренером
Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что пока не хочет начинать тренерскую карьеру.

«Пока я не хочу быть тренером. Профессиональную карьеру не заканчиваю, сейчас я игрок ЦСКА, а что будет дальше — узнаете через полгода», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Акинфееву 39 лет. Он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. С армейцами голкипер стал обладателем Кубка УЕФА (2004/2005), шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), восьмикратным обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2022/2023, 2024/2025).

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги голкипер провёл 11 матчей.

