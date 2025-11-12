Скидки
20:00 Мск
Футбол Новости

Быстров: «Краснодар» выстоял против «Балтики», это не их футбол, но они терпели

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался по итогам матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 «Балтика» — «Краснодар». Игра прошла в Калининграде и завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«Краснодар» выстоял против такой «Балтики». Это не их футбол, они не любят обороняться, но они терпели. И этот сейв Агкацева — чудо. Не знаю, как он сложился, как среагировал», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30). «Балтика» — пятая (28).

Комментарии
