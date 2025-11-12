Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался об отсутствии голов у Садулаева в сезоне РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об отсутствии голов у полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Он провёл в чемпионате 15 матчей и записал на свой счёт лишь две результативные передачи.

— Лечи Садулаев — капитан, лидер. Но удивляет, что у него в этом сезоне пока ноль голов. В чём причина?

— Да, мы с ним на эту тему разговаривали. Лечи играет почти все матчи. Он один из лучших креативных игроков чемпионата. Мы ему не запрещаем быть самим собой, обводить. Ждём, когда его прорвёт. Хотя вот со «Спартаком» отдал второй голевой пас в сезоне. Но и от него, и от Макса Самородова мы требуем больше. Это наши лучшие атакующие игроки. Хотя, конечно, такие голевые засухи бывают у всех. Всё в рабочем процессе. Нельзя ломать что-то или кого-то через колено. Лечи — парень умный, точно разберётся. А что надо подсказать — мы подскажем, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.