Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался об отсутствии голов у Садулаева в сезоне РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Черчесов высказался об отсутствии голов у Садулаева в сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об отсутствии голов у полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Он провёл в чемпионате 15 матчей и записал на свой счёт лишь две результативные передачи.

— Лечи Садулаев — капитан, лидер. Но удивляет, что у него в этом сезоне пока ноль голов. В чём причина?
— Да, мы с ним на эту тему разговаривали. Лечи играет почти все матчи. Он один из лучших креативных игроков чемпионата. Мы ему не запрещаем быть самим собой, обводить. Ждём, когда его прорвёт. Хотя вот со «Спартаком» отдал второй голевой пас в сезоне. Но и от него, и от Макса Самородова мы требуем больше. Это наши лучшие атакующие игроки. Хотя, конечно, такие голевые засухи бывают у всех. Всё в рабочем процессе. Нельзя ломать что-то или кого-то через колено. Лечи — парень умный, точно разберётся. А что надо подсказать — мы подскажем, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«У меня есть идея по лимиту. Но вам я её не скажу». Черчесов — о первом круге РПЛ
Эксклюзив
«У меня есть идея по лимиту. Но вам я её не скажу». Черчесов — о первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android