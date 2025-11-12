Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Станислав Черчесов: уровень РПЛ упал. Сейчас некого сравнить с Халком, Аршавиным, Думбия

Станислав Черчесов: уровень РПЛ упал. Сейчас некого сравнить с Халком, Аршавиным, Думбия
Аудио-версия:
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов констатировал падение уровня Мир Российской Премьер-Лиги по количеству высококлассных футболистов.

— 10 лет вас не было в РПЛ. После завершения первого круга сформулировали для себя, что изменилось? Может, что-то удивило?
— 10 лет не было, но я же не пропадал. Был шесть лет тренером сборной, внимательно за всеми смотрел. Потом всё равно ходил на каждый тур. Знаю всех игроков. Когда приходил в «Ахмат», было чёткое понимание, как могу помочь этому составу. Если бы его не было – отказался бы. Мы поработали, сдвиг какой-то пошёл.

— Но уровень лиги за 10 лет упал?
— По именам, по исполнительскому мастерству — 100%. Сейчас некого сравнить с Халком, Гараем, Ломбертсом, Аршавиным, Широковым, Вернблумом, Думбия, Адриано и так далее. Имён стало меньше, но борьба и конкурентная среда есть, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

