«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым на три года после прихода Ротенберга

Московский «Локомотив» продлит контракты с главным тренером клуба Михаилом Галактионовым и спортивным директором Дмитрием Ульяновым на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Это будут первые решения Бориса Ротенберга на посту генерального директора клуба. Ранее об этом также сообщал журналист Иван Карпов.

Сегодня, 12 ноября, «Локомотив» объявил об уходе Владимира Леонченко с поста генерального директора клуба и назначении на эту должность Бориса Ротенберга.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (33).