Россия — Перу. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» хочет приобрести Гарри Кейна на замену Левандовскому

«Барселона» хочет приобрести Гарри Кейна на замену Левандовскому
Нападающий Роберт Левандовски может покинуть состав испанской «Барселоны» следующим летом. В связи с этим, по информации издания The Guardian, каталонский клуб определил форварда мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в качестве приоритетного кандидата на замену польского игрока.

Сине-гранатовые рассматривают англичанина как идеальную опцию для усиления своей атакующей линии. Источник сообщает, что «Барселона» потенциально готова активировать опцию выкупа в контракте Кейна в размере € 65 млн предстоящим летом.

В сезоне-2025/2026 32-летний Кейн продемонстрировал высокую результативность. За 17 проведенных матчей форвард записал на свой счёт 23 забитых мяча и выполнил три голевые передачи. Действующее контрактное соглашение английского нападающего с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года.

