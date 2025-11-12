Игорь Акинфеев: с Хиддинком не общаемся, но каждый день рождения поздравляем друг друга

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался об общении с экс-тренером национальной команды Гусом Хиддинком.

«С Гусом Хиддинком не общаемся, но каждый день рождения он поздравляет меня через Илью Казакова. А я его», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Акинфееву 39 лет. Он выступает за основной состав московского ЦСКА с 2003 года. С армейцами голкипер стал обладателем Кубка УЕФА (2004/2005), шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), восьмикратным обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2022/2023, 2024/2025).