Кафанов: Сафонов помог Доннарумме стать лучшим вратарём мира

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о влиянии российского голкипера Матвея Сафонова на прогресс своего бывшего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы.

«Считаю, что именно Сафонов помог Доннарумме стать лучшим голкипером в мире. Зимой Джанлуиджи хотел уйти, обижался, что Матвей играет — было видно, как искренне он переживал и радовался, когда у него снова начало получаться. Когда Доннарумма вытащил какой-то матч в чемпионате, он радовался так, как человек, который пережил что-то серьёзное. Он же много всего выигрывал — вспомните финал ЧЕ-2020, когда он взял решающий пенальти — спокойно встал и пошёл. А тут он радовался, что вытащил матч, который ничего не решал. То есть Матвей заставил Доннарумму заново пережить настоящую конкуренцию и радоваться подъему. Сафонов вынудил его стать таким. Это о многом говорит», — приводит слова Кафанова РБ Спорт.

Напомним, Доннарумма был признан лучшим вратарём 2025 года по версии France Football и удостоен трофея имени Льва Яшина. В прошедшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский голкипер стал чемпионом Франции, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе парижского клуба Доннарумма выиграл Лигу чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира.

В сентябре Доннарумма покинул «ПСЖ» и подписал контракт с «Манчестер Сити», соглашение рассчитано до лета 2030 года.