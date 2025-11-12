Россия – Перу: стартовый состав россиян на товарищеский матч

В среду, 12 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Перу. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступит Камаль Умудлу (Азербайджан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.