Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Балтики» Виктор Граков умер в возрасте 72 лет

На 73-м году жизни скончался ветеран «Балтики» Виктор Граков. Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба в телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Балтика» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Тимофеевича. Вечная память!» — говорится в сообщении.

Граков выступал за балтийцев в первенстве СССР на позиции полузащитника. В составе команды провёл семь сезонов, принял участие в 148 матчах и забил восемь мячей. После завершения профессиональной карьеры работал детским тренером в ДЮСШ «Балтика», а с 2007 года — преподавателем калининградской СШОР №5. Среди его воспитанников — Владислав Лазарев, который вместе с командой в 2023 году вышел в Российскую Премьер-Лигу.

