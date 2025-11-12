«Вы сами судить ещё умеете?» Черчесов ― о разговоре с судьями после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о работе судей в Мир Российской Премьер-Лиге, вспомнив матч 15-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб уступил московскому «Спартаку» (1:2). В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков из Азова.

— Нет ощущения, что судейство стало непонятнее?

— После матча со «Спартаком» разговаривал с арбитрами и спросил: «А вы сами-то судить ещё умеете?» Я хочу предложить им тест: пусть проведут один тур без VAR. У меня такое ощущение, что им всё время кто-то в ухо говорит, поэтому они на своей работе не могут сконцентрироваться. Всю жизнь было, есть и будет, что судьи такие же люди, которые ошибаются. Но тут у них помощь есть! Если они не видят, в комнате VAR должны видеть. Возьмём наше удаление в матче с «Балтикой». Никто не увидел, что там хоть что-то было, но тут: бам ― звонок. А на пятой минуте никто не позвал посмотреть фол на Ндонге – была накладка. Это не отговорки. Но говорилось, что VAR должен исправлять грубые ошибки. Грубые! А когда судью зовут к VAR, и он 15 минут смотрит момент – ошибка автоматически перестаёт быть грубой. Грубая – это когда даже бабушка поймёт, которая футбол никогда не смотрела. В моём понимании это работает так. А когда наступил или ухо почесал — это не грубые вещи. Это не критика, это пожелание. Просто хочется одинакового подхода, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе получил красную карточку в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (0:2). Форварда удалили за наступ на голеностоп соперника, осуществлённый во время движения нападающего с мячом. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала это решение ошибочным.