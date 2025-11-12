«Вулверхэмптон» назначил Роба Эдвардса главным тренером

«Вулверхэмптон» официально объявил о назначении Роба Эдвардса главным тренером. Соглашение со специалистом рассчитано на три с половиной года.

Эдвардс выступал за «Вулверхэмптон» с 2004 года и провёл в клубе четыре сезона. Всего он сыграл 111 матчей за команду под руководством Мика Маккарти.

В качестве тренера 42-летний специалист работал с такими клубами, как «Телфорд Юнайтед», «Форест Грин Роверс», «Лутон», «Мидлсбро» и «Уотфорд», а также с юношеской сборной Англии U16.

На данный момент в активе «Вулверхэмптона» два очка, заработанные в 11 играх. Команда идёт на последнем, 12-м месте, в турнирной таблице английской Премьер-лиги.