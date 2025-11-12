Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вулверхэмптон» назначил Роба Эдвардса главным тренером

«Вулверхэмптон» назначил Роба Эдвардса главным тренером
Комментарии

«Вулверхэмптон» официально объявил о назначении Роба Эдвардса главным тренером. Соглашение со специалистом рассчитано на три с половиной года.

Эдвардс выступал за «Вулверхэмптон» с 2004 года и провёл в клубе четыре сезона. Всего он сыграл 111 матчей за команду под руководством Мика Маккарти.

В качестве тренера 42-летний специалист работал с такими клубами, как «Телфорд Юнайтед», «Форест Грин Роверс», «Лутон», «Мидлсбро» и «Уотфорд», а также с юношеской сборной Англии U16.

На данный момент в активе «Вулверхэмптона» два очка, заработанные в 11 играх. Команда идёт на последнем, 12-м месте, в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Официально
«Вулверхэмптон» объявил об увольнении тренера Витора Перейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android