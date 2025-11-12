Скидки
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов назвал лучших игроков первого круга РПЛ

Станислав Черчесов назвал лучших игроков первого круга РПЛ
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал лучших игроков первого круга Мир Российской Премьер-Лиги.

— Если попросить вас назвать самую тренерскую команду, кого вы выделите?
— У каждой команды есть две—три тренерские вещи, которые делает только она. Скажу честно — в РПЛ все команды тренерские. Просто у кого-то было больше времени, у кого-то меньше. Я бы лучше игроков выделил — Батракова, Кисляка. Оба молодцы, показывают стабильную игру. Стас Агкацев второй год подряд доказывает свою состоятельность, что очень сложно, поверьте мне, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в 19 матчах за клуб во всех турнирах забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк в 22 встречах набрал 5+4 по системе «гол+пас». Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев выходил на поле в 16 играх в чемпионате и Кубке страны, из которых восемь провёл «на ноль».

