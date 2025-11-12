Станислав Черчесов назвал лучших игроков первого круга РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал лучших игроков первого круга Мир Российской Премьер-Лиги.

— Если попросить вас назвать самую тренерскую команду, кого вы выделите?

— У каждой команды есть две—три тренерские вещи, которые делает только она. Скажу честно — в РПЛ все команды тренерские. Просто у кого-то было больше времени, у кого-то меньше. Я бы лучше игроков выделил — Батракова, Кисляка. Оба молодцы, показывают стабильную игру. Стас Агкацев второй год подряд доказывает свою состоятельность, что очень сложно, поверьте мне, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в 19 матчах за клуб во всех турнирах забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк в 22 встречах набрал 5+4 по системе «гол+пас». Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев выходил на поле в 16 играх в чемпионате и Кубке страны, из которых восемь провёл «на ноль».