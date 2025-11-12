Егор Титов: большие победы у Станковича впереди

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от дальнейшей тренерской карьеры Деяна Станковича, покинувшего московский клуб.

— Футболисты могли перестать верить в идеи главного тренера, потерять с ним контакт?

— Надо быть в расположении команды, чтобы судить об этом. Поэтому не берусь что‑то утверждать. Если основываться на увиденном, «Спартак» неплохо играл в последних двух матчах, было видно, что ребята получают удовольствие от футбола, есть эмоции, желание.

— Как можете охарактеризовать период работы серба в «Спартака»? Есть ли какой‑то позитив?

— Если брать какие‑то отрезки, отмечу прошлую осень и яркую победную серию, красивый футбол. Но чаще получалось, что «Спартак» играет волнами, чередуя хорошие матчи с ужасными поражениями, отсутствием игры. Однако мне хотелось бы говорить о позитиве. Станкович — мастер мирового уровня и классный футболист, уверен, большие победы у него впереди, чего я ему и желаю. К сожалению, всё это будет уже не со «Спартаком», — приводит слова Титова «Матч ТВ».