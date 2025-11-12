Переход нападающего «Реала» Родриго Гоэса в «Тоттенхэм Хотспур» маловероятен — Плеттенберг

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс вряд ли перейдёт в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По данным источника, слухи об ожидаемом трансфере бразильского игрока в лондонский клуб не соответствуют действительности, вероятность совершения данной сделки очень мала. Зарплата футболиста также является существенным препятствием для осуществления перехода.

В нынешнем клубном сезоне Родриго принял участие в 13 матчах, в которых отличился двумя результативными передачами. Контракт Гоэса со «сливочными» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет € 80 млн.