Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход нападающего «Реала» Родриго Гоэса в «Тоттенхэм Хотспур» маловероятен — Плеттенберг

Переход нападающего «Реала» Родриго Гоэса в «Тоттенхэм Хотспур» маловероятен — Плеттенберг
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс вряд ли перейдёт в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По данным источника, слухи об ожидаемом трансфере бразильского игрока в лондонский клуб не соответствуют действительности, вероятность совершения данной сделки очень мала. Зарплата футболиста также является существенным препятствием для осуществления перехода.

В нынешнем клубном сезоне Родриго принял участие в 13 матчах, в которых отличился двумя результативными передачами. Контракт Гоэса со «сливочными» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Родриго готов покинуть «Реал» и перейти в клуб АПЛ — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android