Черчесов отреагировал на слова Дзюбы, что тренера надо назначить в «Спартак» или «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, выразившего непонимание, почему столичные «Спартак» и «Динамо» не подписали контракт с бывшим наставником сборной России.

— Вы видели слова Дзюбы, что вас должны были пригласить к себе «Спартак» или «Динамо»?

— Не видел, но слышал. Артём у меня начинал делать первые шаги в 18 лет. Он знает, какой я был тогда, какой сейчас. Как говорится: раньше мы были молодые и красивые, а теперь только красивые. Мы с Дзюбой прошли через всю палитру красок. Поэтому Артём точно знает: в любой ситуации поступаю так, как должен, — сказал Черчесов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.