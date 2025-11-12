«Это будет нелёгкая игра». Мбаппе — о предстоящем матче со сборной Украины

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с командой Украины, который пройдёт 13 ноября. В предыдущей встрече между этими сборными сильнее оказались французы, выиграв со счётом 2:0.

«Первый матч с Украиной был сложным. У них было несколько отличных моментов. Если бы футбол был справедливым, они бы смогли забить. Это будет нелёгкая игра, но квалификация зависит от нас. Мы хотим продолжать наш прогресс и выигрывать все домашние матчи», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

После четырёх туров Франция возглавляет группу D, набрав 10 очков. Сборная Украины занимает вторую строчку с семью очками.