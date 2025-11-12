«Возможно, он останется в тренерском штабе». Игрок сборной Аргентины — о Месси

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о возможном завершении карьеры нападающего южноамериканской национальной команды Лионеля Месси. Фулбек отметил, что форвард может остаться в тренерском штабе сборной после окончания игровой карьеры.

«Он играет в Аргентине уже 20 лет. Это совершенно необычайно. Никто не будет готов к уходу Лео. Он сам примет решение, когда его больше не будет. Возможно, закончив играть, он останется в тренерском штабе или займёт какое-то место в сборной», – приводит слова Тальяфико Goal.con со ссылкой на Radio La Red.

Месси является рекордсменом сборной Аргентины по количеству матчей и голов, форвард принял участие в 195 встречах и забил 114 мячей.