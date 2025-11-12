Арриго Сакки назвал команду, которая показывает лучший футбол в Серии А на данный момент

Известный итальянский тренер Арриго Сакки полагает, что «Болонья» под руководством Винченцо Итальяно показывает лучший футбол в Серии А на данный момент.

«Сейчас они, безусловно, играют в лучший футбол, и что ещё более впечатляет, они делают это после сезона, в котором выиграли Кубок Италии, поразили всех и легко могли попасть в ловушку самоуверенности.

Я следил за Итальяно ещё с тех пор, как он играл в «Специи». Много лет назад даже рекомендовал его «Сассуоло», но ничего не вышло. Затем Винченцо перешёл в «Фиорентину», где в непростой обстановке благодаря терпению и методичности добился солидных результатов.

Если бы иностранный турист пришёл на стадион «Ренато Далль'Ара», он мог бы почувствовать Италию и Серию А. «Болонья» играет с европейским мышлением и футбольной философией.

Видно, как много они бегают и чем жертвуют. Футболисты ставят во главу угла командную игру», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.