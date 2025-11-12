Анчелотти: результаты «Реала» при Алонсо пока впечатляют. Чего ещё требовать от него?

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал результаты мадридского «Реала» и оценил работу сменившего его в клубе Хаби Алонсо.

«Ничья в «Реале» – это прелюдия к кризису. Результаты «Мадрида» пока впечатляют. Чего ещё требовать от него?» – приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» впервые при Алонсо не выиграл в двух матчах подряд: проиграл «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в Ла Лиге. После этих игр и поражения от «Атлетико» в дерби со счётом 2:5 специалист подвергся критике.

На данный момент «сливочные» занимают первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко. Второй идёт «Барселона», на счету которой 28 очков.