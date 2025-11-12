Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Челси» и «Бавария» попытаются подписать вратаря «Милана» Меньяна свободным агентом

Лондонский «Челси» или мюнхенская «Бавария» заинтересованы в подписании контракта с голкипером «Милана» и сборной Франции Миком Меньяном. Команды будут ждать января, чтобы начать переговоры с вратарём, у которого истекает соглашение с итальянским клубом летом 2026 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в миланском клубе не уверены, что Меньян останется в команде. Спортивный директор «россонери» Игли Таре уже начал поиски замены для француза.

В нынешнем сезоне Мик Меньян провёл 12 матчей во всех турнирах за «Милан», в которых пропустил девять голов и четыре раза отыграл «на ноль».

