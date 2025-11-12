«Ювентус» и Йылдыз остановили переговоры о продлении контракта — La Gazzetta dello Sport

Переговоры 20-летнего атакующего полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза с туринцами о новом контракте приостановлены, при этом футболистом интересуются «Челси», «Арсенал» и «Реал». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок нынешнего трудового договора игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. «Бьянконери» хотели увеличить оклад футболиста, но сторонам на данный момент не удалось прийти к общему мнению в этом вопросе. Сейчас Кенан зарабатывает € 1,7 млн за сезон, туринцы предлагали ему € 6 млн, но хавбек хочет получать € 7 млн.

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн высоко оценивает игровые качества Йылдыза, он может вмешаться в переговоры, чтобы убедить полузащитника продлить сотрудничество с клубом.