Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» и Йылдыз остановили переговоры о продлении контракта — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» и Йылдыз остановили переговоры о продлении контракта — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

Переговоры 20-летнего атакующего полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза с туринцами о новом контракте приостановлены, при этом футболистом интересуются «Челси», «Арсенал» и «Реал». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок нынешнего трудового договора игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. «Бьянконери» хотели увеличить оклад футболиста, но сторонам на данный момент не удалось прийти к общему мнению в этом вопросе. Сейчас Кенан зарабатывает € 1,7 млн за сезон, туринцы предлагали ему € 6 млн, но хавбек хочет получать € 7 млн.

Владелец «Ювентуса» Джон Элканн высоко оценивает игровые качества Йылдыза, он может вмешаться в переговоры, чтобы убедить полузащитника продлить сотрудничество с клубом.

Материалы по теме
Гендиректор «Ювентуса» высказался о продлении контракта с Влаховичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android