Виктор Гусев назвал трёх лучших молодых российских игроков

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, кого считает лучшими молодыми российскими игроками.

«Неожиданно подросло у нас потрясающее поколение. Ведь раньше тоже были хорошие молодые футболисты. Но чтобы они сразу так ворвались и стали центром притяжения, основополагающими, ключевыми игроками своих клубов, такого не было давно, если было вообще когда-то. Но вы же требуете, чтобы я тройку назвал. Это же я всё оттягиваю (смеётся).

Ну, хорошо. Глушенкова назову. Он у нас относится к молодым футболистам, естественно. Кисляк, конечно, ЦСКА во многом строится вокруг него. Ну и Батраков. Батраков вообще великолепный, там его сейчас называют… Уже говорят, что он € 30 млн стоит, может, и больше. Я бы не продал за € 30 млн. Но это я начал углубляться, я вам тройку назвал!

И скажу, что очень хотелось бы, что вот это их время, начало их карьеры, это взросление, всё-таки пришлось на какие-то лучшие времена для нашего футбола. Чтобы у них появились международные матчи, чтобы сборная играла в официальных турнирах», — сказал Гусев в видео в телеграм-канале Мир Российской Премьер-Лиги.