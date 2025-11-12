Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гусев назвал трёх лучших молодых российских игроков

Виктор Гусев назвал трёх лучших молодых российских игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, кого считает лучшими молодыми российскими игроками.

«Неожиданно подросло у нас потрясающее поколение. Ведь раньше тоже были хорошие молодые футболисты. Но чтобы они сразу так ворвались и стали центром притяжения, основополагающими, ключевыми игроками своих клубов, такого не было давно, если было вообще когда-то. Но вы же требуете, чтобы я тройку назвал. Это же я всё оттягиваю (смеётся).

Ну, хорошо. Глушенкова назову. Он у нас относится к молодым футболистам, естественно. Кисляк, конечно, ЦСКА во многом строится вокруг него. Ну и Батраков. Батраков вообще великолепный, там его сейчас называют… Уже говорят, что он € 30 млн стоит, может, и больше. Я бы не продал за € 30 млн. Но это я начал углубляться, я вам тройку назвал!

И скажу, что очень хотелось бы, что вот это их время, начало их карьеры, это взросление, всё-таки пришлось на какие-то лучшие времена для нашего футбола. Чтобы у них появились международные матчи, чтобы сборная играла в официальных турнирах», — сказал Гусев в видео в телеграм-канале Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Константин Генич определил главную сенсацию 15-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android