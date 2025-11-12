Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Атлетико» Альварес отличился бомбардирским рекордом в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Альварес отличился бомбардирским рекордом в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес достиг отметки в 17 голов после 30 матчей в Лиге чемпионов, что является рекордом. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в социальной сети X.

Ранее рекорд по голам за 30 матчей в ЛЧ принадлежал Лионелю Месси, выступавшему в Европе за «Барселону» и «ПСЖ» (16). Топ-3 списка замыкает Серхио Агуэро, забивавший в Лиге чемпионов за «Атлетико» и «Манчестер Сити» (14). По 13 мячей у Эрнана Креспо («Лацио», «Интер», «Милан», «Челси» и другие) и у Лисандро Лопеса («Порту», «Лион»).

На данный момент портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Альвареса в € 100 млн.

Материалы по теме
Симеоне прокомментировал непопадание Альвареса в число номинантов премии The Best
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android