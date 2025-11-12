Нападающий «Атлетико» Альварес отличился бомбардирским рекордом в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес достиг отметки в 17 голов после 30 матчей в Лиге чемпионов, что является рекордом. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в социальной сети X.

Ранее рекорд по голам за 30 матчей в ЛЧ принадлежал Лионелю Месси, выступавшему в Европе за «Барселону» и «ПСЖ» (16). Топ-3 списка замыкает Серхио Агуэро, забивавший в Лиге чемпионов за «Атлетико» и «Манчестер Сити» (14). По 13 мячей у Эрнана Креспо («Лацио», «Интер», «Милан», «Челси» и другие) и у Лисандро Лопеса («Порту», «Лион»).

На данный момент портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Альвареса в € 100 млн.