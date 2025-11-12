Скидки
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд вошёл в пятёрку самых быстрых игроков в топ-5 лигах Европы

Эрлинг Холанд вошёл в пятёрку самых быстрых игроков в топ-5 лигах Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в список самых быстрых игроков топ-5 европейских лиг, в одном из матчей набрав скорость в 34,5 км/ч. Об этом сообщает TransferRoom и Gradient Sports в совместном исследовании. Первое место занял защитник испанского «Райо Вальекано» Андрей Рациу (34,7 км/ч).

Полный список 10 самых быстрых футболистов топ-5 лиг Европы выглядит следующим образом:

  1. Андрей Рациу («Райо Вальекано») – 34,7 км/ч.
  2. Рауль Белланова («Интер») – 34,6 км/ч.
  3. Педру Нету («Челси») – 34,6 км/ч.
  4. Джексон Тчатчуа («Вулверхэмптон») – 34,5 км/ч.
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 34,5 км/ч.
  6. Матиас Фернандес («Лилль») – 34,4 км/ч.
  7. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) – 34,4 км/ч.
  8. Янкуба Минте («Брайтон») – 34,2 км/ч.
  9. Энтони Гордон («Ньюкасл») – 34,2 км/ч.
  10. Хави Руэда («Сельта») – 33,9 км/ч.
