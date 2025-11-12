Экс-игрок «Тоттенхэма» Дефо и экс-хоккеист «Рейнджерс» Грэйвз обменялись футболками
Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Джермейн Дефо и двукратный обладатель Кубка Стэнли, который наиболее известен по своей долгой карьере в «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Грэйвз обменялись футболками после матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» с «Нэшвилл Предаторз» (6:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39 1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp) 2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07 3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp) 4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51 5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50 5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp) 6:2 Панарин – 53:30 6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15
Совместную фотографию спортсменов опубликовала пресс-служба хоккейного клуба в социальной сети Х.
Фото: x.com/NYRangers
«Легенда английской Премьер-лиги Джермейн Дефо и легенда «Рейнджерс» Адам Грейвз обменялись футболками после вчерашней игры!» — говорится в подписи к фото.
«Рейнджерс» после 17 матчей занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками.
