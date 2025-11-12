Экс-игрок «Тоттенхэма» Дефо и экс-хоккеист «Рейнджерс» Грэйвз обменялись футболками

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Джермейн Дефо и двукратный обладатель Кубка Стэнли, который наиболее известен по своей долгой карьере в «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Грэйвз обменялись футболками после матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» с «Нэшвилл Предаторз» (6:3).

Совместную фотографию спортсменов опубликовала пресс-служба хоккейного клуба в социальной сети Х.

Фото: x.com/NYRangers

«Легенда английской Премьер-лиги Джермейн Дефо и легенда «Рейнджерс» Адам Грейвз обменялись футболками после вчерашней игры!» — говорится в подписи к фото.

«Рейнджерс» после 17 матчей занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками.