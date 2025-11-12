Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Тоттенхэма» Дефо и экс-хоккеист «Рейнджерс» Грэйвз обменялись футболками

Экс-игрок «Тоттенхэма» Дефо и экс-хоккеист «Рейнджерс» Грэйвз обменялись футболками
Комментарии

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Джермейн Дефо и двукратный обладатель Кубка Стэнли, который наиболее известен по своей долгой карьере в «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Грэйвз обменялись футболками после матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» с «Нэшвилл Предаторз» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Зибанеджад (Фокс, Гавриков) – 10:39     1:1 Вуд (Бантинг, Шей) – 16:16 (pp)     2:1 Гавриков (Трочек, Фокс) – 18:07     3:1 Лафреньер (Перро, Трочек) – 21:23 (pp)     4:1 Панарин (Лафреньер, Вааканайнен) – 27:51     5:1 Кайлли (Лаба, Лафреньер) – 39:50     5:2 Вуд (Евангелиста, Хаула) – 52:48 (pp)     6:2 Панарин – 53:30     6:3 Вуд (Форсберг, О'Райлли) – 59:15    

Совместную фотографию спортсменов опубликовала пресс-служба хоккейного клуба в социальной сети Х.

Фото: x.com/NYRangers

«Легенда английской Премьер-лиги Джермейн Дефо и легенда «Рейнджерс» Адам Грейвз обменялись футболками после вчерашней игры!» — говорится в подписи к фото.

«Рейнджерс» после 17 матчей занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками.

Материалы по теме
АПЛ объявила имена 15 претендентов на включение в Зал славы лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android