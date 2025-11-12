Россия — Перу: товарищеский матч команд начался
Поделиться
Прозвучал стартовый свисток в товарищеском матче, в котором встречаются сборная России и национальная команда Перу. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
1 : 0
Перу
1:0 Головин – 18'
Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
20:35
-
20:29
-
20:29
-
20:21
-
20:09
-
19:56
-
19:54
-
19:45
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:15
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:56
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:21
-
18:12
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:22
-
17:18
-
17:15