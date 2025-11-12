Скидки
Рубенс: понимаем, что великий клуб «Динамо» должен бороться за верхнюю часть таблицы

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о выступлении бело-голубых в первой части сезона-2025/2026.

«Для «Динамо» старт некрасивый и сложный. Надо улучшать ситуацию как можно быстрее. Мы понимаем, насколько «Динамо» великий клуб, который всегда должен бороться за верхнюю часть таблицы, а не как сейчас. Надо продолжать работать и улучшать ситуацию», — сказал Рубенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Валерия Карпина набрала 17 очков за 15 матчей. Столичный клуб под отстаёт от лидирующего «Краснодара» на 16 очков.

