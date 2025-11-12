Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Мбаппе — о будущем Юпамекано: он выступает за большой клуб, но есть и лучше

Мбаппе — о будущем Юпамекано: он выступает за большой клуб, но есть и лучше
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе намекнул, что хотел бы видеть в мадридском клубе партнёра по национальной команде защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано.

«Он выступает великолепно, он очень уверен в себе. Участвует в спорах, кто является лучшим защитником в мире. Для меня он один из тех доминирующих защитников. Способен успевать за нападающими, выигрывать единоборства. Он тактическое преимущество команды.

Он выступает за большой клуб — «Баварию». Мало есть клубов лучше… Но такие есть (улыбается). Ничего не скажу, не буду ввязываться в эти дебаты, из уважения к его клубу и к нему самому, потому что знаю, если что-то скажу, тогда на него будет оказано больше давления. Но когда речь идёт заходит об игроке такого калибра, все клубы будут начеку, чтобы подписать его», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе попросил «Реал» приобрести защитника «Ливерпуля» Конате
