Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно предстоящего товарищеского матча со сборной Перу.

— Как меняется Валерий Карпин в клубе и сборной? Вы чувствуете какие‑то изменения в себе?

— Настроение у тренера зависит от результатов. Оно может меняться.

— Хотелось ли вам сыграть с самой сильной сборной Перу, которая есть на данный момент?

— Да. Хотелось бы, чтобы была не самая сильная команда Перу. А самая сильная сборная, против которой возможно было бы сыграть… Против сильнейшей сборной России. Всем хотелось бы играть в сильнейших составах. Соперник провёл всего одну игру под руководством нового главного тренера. Если так, как они играли против Чили… Возможно, соперник их заставил. Если мы загоним соперника на их половину поля, они будут там играть. Они техничные, как и все латиноамериканцы.

Два—три мяча надо ещё [постараться] забить. С тем же Ираном интрига была до самого последнего момента. С Боливией тоже было непросто. Многие из тех, кто выходит в старте, играли восьмого числа и раньше. Более свежие.

— Сколько игроков из стартового состава полетят потом в Сочи?

— Думаю, что практически все, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.