Данил Круговой стал лучшим игроком ЦСКА в октябре по версии экспертов и болельщиков

Защитник ЦСКА Данил Круговой стал лучшим игроком московской команды в октябре по мнению экспертов и болельщиков. За фулбека проголосовали 10 846 участников опроса. Второе и третье место заняли полузащитник Матвей Кисляк (9991) и игрок обороны Матвей Лукин (9306).

В октябре футболист красно-синих забил гол и отдал результативную передачу в дерби со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре РПЛ, а также ассистировал в матче с нижегородским «Пари НН» (2:0).

Напомним, ранее фанаты армейцев дважды выбирали Матвея Кисляка лучшим игроком клуба по итогам месяца. Хавбек ЦСКА в 22 матчах во всех турнирах набрал 5+4 по системе «гол+пас».