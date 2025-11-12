Только четыре полевых игрока полностью отыграли первый круг РПЛ

Первый круг Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 полностью отыграли 11 футболистов и только четверо из них полевые. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В числе этих полевых игроков защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац, защитник «Балтики» Сергей Варатынов, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе.

Все футболисты провели в нынешнем сезоне 15 матчей. На счету Богосаваца одна результативная передача. Варатынов результативными действиями не отметился. Баринов забил два гола и сделал шесть результативных передач. Табидзе отметился одним голом.