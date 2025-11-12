Николай Комличенко: есть мечта и цель покорить отметку в 200 голов

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Николай Комличенко высказался о своей цели в карьере.

«Только бог знает, покорится ли мне отметка в 200 голов. Конечно, есть мечта. Если не стремиться ни к чему, то и расти не будешь. Хочется. Есть такая мечта и цель», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. К этому моменту на счету Комличенко 166 голов на клубном уровне и один мяч за сборную.