«Манчестер Юнайтед» собирается укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail. Бразильский хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес и воспитанник «Челси» Конор Галлахер, выступающий за мадридский «Атлетико», приоритетные варианты для команды Рубена Аморима.

По информации английского издания, «красные дьяволы» стремятся найти новых игроков до чемпионата мира 2026 года, из-за которого цены на некоторых футболистов вероятно существенно вырастут. Галлахер может перейти в «МЮ» в аренду, с перспективой перехода летом за £ 45 млн (€ 50,8 млн).

24-летний Жоао Гомес сыграл в 11 встречах АПЛ за «Вулверхэмптон», в которых не совершил результативных действий. Конор Галлахер в 16 играх во всех турнирах за «матрасников» забил два гола.