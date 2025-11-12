Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» собирается укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» собирается укрепить полузащиту в зимнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нового полузащитника в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail. Бразильский хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес и воспитанник «Челси» Конор Галлахер, выступающий за мадридский «Атлетико», приоритетные варианты для команды Рубена Аморима.

По информации английского издания, «красные дьяволы» стремятся найти новых игроков до чемпионата мира 2026 года, из-за которого цены на некоторых футболистов вероятно существенно вырастут. Галлахер может перейти в «МЮ» в аренду, с перспективой перехода летом за £ 45 млн (€ 50,8 млн).

24-летний Жоао Гомес сыграл в 11 встречах АПЛ за «Вулверхэмптон», в которых не совершил результативных действий. Конор Галлахер в 16 играх во всех турнирах за «матрасников» забил два гола.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед», что происходит? Таких успехов при Амориме ещё не было
«Манчестер Юнайтед», что происходит? Таких успехов при Амориме ещё не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android