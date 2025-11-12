Министр спорта Краснодарского края Тимченко: финансирование «Кубани» подтвердили

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко прокомментировал информацию о финансовых проблемах у краснодарской «Кубани».

«Действительно есть долги по зарплате порядка двух месяцев, но их закроют. Сложности действительно были, но найден партнёр, который закроет финансовую часть до конца года. На следующий год финансирование тоже подтвердили, всё будет нормально, переживаний нет», — сказал Тимченко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Кубань» может прекратить своё существование из-за финансовых проблем, а футболистам и персоналу клуба не выплачивают зарплату с августа. На данный момент жёлто-зелёные выступают во Второй лиге А.