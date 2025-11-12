Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Турции начала расследование по делу о ставках

Федерация футбола Турции начала расследование по делу о ставках
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация футбола Турции (TFF) начала дисциплинарное расследование, чтобы выяснить, делали ли футболисты и судьи ставки на матчи. Об этом сообщает пресс-служба TFF.

«Федерация футбола Турции инициировала дисциплинарное расследование, чтобы определить, делали ли лица, подпадающие под действие дисциплинарной инструкции по футболу, ставки на футбол. Прежде всего следует отметить, что данные, подлежащие дисциплинарному расследованию, собираются на основе официальных записей, предоставленных нам в результате нашего обращения в президиум организации Spor Toto», — говорится в заявлении федерации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста, среди них игроки 27 клубов Суперлиги, в том числе таких, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор».

Также ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах. Отмечается, что обвиняемые могли делать ставки с помощью подарочных баллов, которые выдаются при регистрации, без декларирования банковского счета.

Материалы по теме
В Турции более 1000 футболистов под следствием из-за ставок на спорт — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android