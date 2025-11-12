Федерация футбола Турции начала расследование по делу о ставках

Федерация футбола Турции (TFF) начала дисциплинарное расследование, чтобы выяснить, делали ли футболисты и судьи ставки на матчи. Об этом сообщает пресс-служба TFF.

«Федерация футбола Турции инициировала дисциплинарное расследование, чтобы определить, делали ли лица, подпадающие под действие дисциплинарной инструкции по футболу, ставки на футбол. Прежде всего следует отметить, что данные, подлежащие дисциплинарному расследованию, собираются на основе официальных записей, предоставленных нам в результате нашего обращения в президиум организации Spor Toto», — говорится в заявлении федерации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста, среди них игроки 27 клубов Суперлиги, в том числе таких, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор».

Также ранее сообщалось, что TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах. Отмечается, что обвиняемые могли делать ставки с помощью подарочных баллов, которые выдаются при регистрации, без декларирования банковского счета.