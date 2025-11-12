Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия – Перу: Головин вывел россиян вперёд на 18-й минуте

Россия – Перу: Головин вывел россиян вперёд на 18-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборная России и национальная команда Перу. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
1-й тайм
1 : 0
Перу
1:0 Головин – 18'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

На 18-й минуте Александр Головин открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Материалы по теме
Россия забила быстрый мяч Перу! Дикий привоз от защиты гостей! LIVE
Live
Россия забила быстрый мяч Перу! Дикий привоз от защиты гостей! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android