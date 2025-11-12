Россия – Перу: Головин вывел россиян вперёд на 18-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборная России и национальная команда Перу. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

На 18-й минуте Александр Головин открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).