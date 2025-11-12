В «Челси» отреагировали на госпитализацию бывшего игрока Оскара

В «Челси» высказались после появления информации о госпитализации бывшего футболиста «синих» Оскара в связи с выявленными проблемами с сердцем у бразильца. Ранее об этом сообщила пресс-служба «Сан-Паулу», за который выступает игрок.

«В это трудное время все сотрудники «Челси» соболезнуют нашему бывшему игроку Оскару и его семье», — сообщает аккаунт «Челси» в соцсети X.

Проблемы были обнаружены в ходе планового медицинского осмотра. В какой-то момент Оскар потерял сознание во время выполнения физических упражнений и находился без сознания около двух минут.

За свою футбольную карьеру Оскар, которому сейчас 34 года, выступал за такие команды, как «Интернасьонал», «Шанхай Порт» и «Челси», в составе последнего он становился чемпионом Англии. С 3 января 2025 года футболист является игроком «Сан-Паулу», его контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.