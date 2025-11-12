Скидки
Главная Футбол Новости

«Это будет долгий и непростой путь». Тренер Паоло Ваноли — о прибытии в «Фиорентину»

Комментарии

Тренер Паоло Ваноли рассказал, почему решил возглавить «Фиорентину». Специалист подписал контракт с клубом из Флоренции 7 ноября.

«Принял этот вызов, поскольку знаю, что из себя представляет «Фиорентина». За прошедшие годы этот клуб продемонстрировал внушительный рост. Подобные испытания придают мне сил, я не боюсь. Это будет долгий и непростой путь, нам следует сохранять концентрацию. Для этого нужно время, усилия и труд», — приводит слова Ваноли официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

«Фиорентина» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала пять очков за 11 матчей.

