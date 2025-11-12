Ветеран Великой Отечественной войны нанёс первый удар в матче Россия — Перу

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Перу символический первый удар по мячу нанёс ветеран Великой Отечественной войны Владимир Колосов. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно официальном телеграм-канале Сборной России.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).