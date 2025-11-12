Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже по привычке начинаю подсказывать на французском». Сафонов — об игре в сборной

«Уже по привычке начинаю подсказывать на французском». Сафонов — об игре в сборной
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос, есть ли у него ритуалы перед матчами, и рассказал о привычке, которая проявляется на тренировках национальной команды.

— Есть ли у тебя какие‑то ритуалы?
— Я сторонник того, чтобы быть независимым от посторонних факторов. Считаю, что от ритуалов нужно избавляться. Я стараюсь максимально от этого отказываться, чтобы это мне не мешало. Думаю, так правильнее.

Вчера проводили тренировку, пытался переключаться между французским, английским и русским. В стрессовой ситуации уже по привычке начинаю подсказывать на французском. Кто больше всех понимает французский? Пока никто, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Россия и Перу сыграли вничью! Победу у команды Карпина отнял Валера! LIVE
Live
Россия и Перу сыграли вничью! Победу у команды Карпина отнял Валера! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android