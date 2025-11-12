«Уже по привычке начинаю подсказывать на французском». Сафонов — об игре в сборной

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос, есть ли у него ритуалы перед матчами, и рассказал о привычке, которая проявляется на тренировках национальной команды.

— Есть ли у тебя какие‑то ритуалы?

— Я сторонник того, чтобы быть независимым от посторонних факторов. Считаю, что от ритуалов нужно избавляться. Я стараюсь максимально от этого отказываться, чтобы это мне не мешало. Думаю, так правильнее.

Вчера проводили тренировку, пытался переключаться между французским, английским и русским. В стрессовой ситуации уже по привычке начинаю подсказывать на французском. Кто больше всех понимает французский? Пока никто, — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».