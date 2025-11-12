Скидки
20:00 Мск
Футбол Новости

Россия — Перу: Валера сравнял счёт на 82-й минуте

Россия — Перу: Валера сравнял счёт на 82-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборная России и национальная команда Перу. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

На 82-й минуте Алекс Валера сравнял счёт. Ранее, на 18-й минуте, Александр Головин открыл счёт в этой игре и вывел россиян вперёд.

Стоит отметить, что сборные России и Перу никогда не пересекались между собой. Это будет их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).

