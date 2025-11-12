Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев похвалил штаб сборной России за отношение к новичкам команды

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об отношении в сборной России к новичкам команды. Напомним, два игрока калининградской команды вызваны на ноябрьские товарищеские матчи национальной команды с Перу и Чили – вратарь Максим Бориско и защитник Мингиян Бевеев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отметил бы штаб сборной. Более педантичного отношения к новичкам я давно не видел. Зимой на сборы [в «Балтику»] приедет Юрий Никифоров, сейчас приезжал Николай Писарев. Сегодня у меня спрашивали о физических показателях Сергея Варатынова, Максима Петрова и Владислава Сауся. Штаб всё контролирует», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

