Тренер «Балтики» Талалаев похвалил штаб сборной России за отношение к новичкам команды

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об отношении в сборной России к новичкам команды. Напомним, два игрока калининградской команды вызваны на ноябрьские товарищеские матчи национальной команды с Перу и Чили – вратарь Максим Бориско и защитник Мингиян Бевеев.

«Отметил бы штаб сборной. Более педантичного отношения к новичкам я давно не видел. Зимой на сборы [в «Балтику»] приедет Юрий Никифоров, сейчас приезжал Николай Писарев. Сегодня у меня спрашивали о физических показателях Сергея Варатынова, Максима Петрова и Владислава Сауся. Штаб всё контролирует», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».