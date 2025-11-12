Россия — Перу: статистика сборной России после первого тайма товарищеского матча

В эти минуты идёт перерыв товарищеского матча, в котором встречаются сборная России и национальная команда Перу. На данный момент счёт 1:0 в пользу россиян: на 18-й минуте забитым мячом отличился Александр Головин. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного судьи матча выступает Камаль Умудлу (Азербайджан). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды по одному разу пробили в створ ворот, по показателю ожидаемых голов (xG) значительное преимущество на стороне россиян: 0,71 против 0,03. По передачам и их точности также лидирует команда Валерия Карпина: 297 при 85% точных против 208 при 75% точных. Владение мячом составило 60% на 40% в пользу России.

Стоит отметить, что сборные России и Перу ранее никогда не пересекались между собой. Это их первый очный матч в истории футбола. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. В октябре россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0).