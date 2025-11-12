Экс-хавбек «Челси» Оскар обратился к фанатам после госпитализации из-за проблем с сердцем

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Оскар, ныне выступающий за бразильский «Сан-Паулу», поблагодарил болельщиков за поддержку. Ранее футболист был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

«Большое спасибо за ваши сообщения и молитвы. Всё будет хорошо», — написал Оскар в социальных сетях.

Проблемы были обнаружены в ходе планового медицинского осмотра. В какой-то момент Оскар потерял сознание во время выполнения физических упражнений и находился без сознания около двух минут.

За свою футбольную карьеру Оскар, которому сейчас 34 года, выступал за такие команды, как «Интернасьонал», «Шанхай Порт» и «Челси», в составе последнего он становился чемпионом Англии. С 3 января 2025 года футболист является игроком «Сан-Паулу», его контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.